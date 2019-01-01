Экскурсии в Доминикане от Два Банана
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Мы работаем официально, имеем лицензию и страховку на проведение экскурсий. А еще мы терпеть не можем неточных цен и размытой информации, поэтому на нашем сайте всё максимально чётко, понятно, а ещё и полезно :)

Наши фирменные банановые экскурсии не имеют аналогов. Само собой, что остров Саона - он и в Африке Саона, но гиды, подход, отношение к деталям... Поэтому именно наши экскурсии такие популярные. Они практически идеальны!

А ещё у нас есть индивидуальные экскурсии и экскурсии от наших партнёров. Их не так много, но мы и не стремимся предлагать всё. Мы предлагаем вам только лучшее. Покупая экскурсии в Два Банана, вы получаете искреннее внимание к вашему отдыху. А в любом конфликтом вопросе мы всегда будем на вашей стороне! И это не пустые слова, а уже сложившаяся репутация компании Два Банана!

Наши фирменные экскурсии в Доминикане, с которых стоит начинать знакомство со страной

Экскурсия на остров Саона и Город Художников
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Экскурсия на остров Саона 5D
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Экскурсия Банановый Рай: Круглая Гора (Редонда), пляж Макао, ранчо и зип лайнс
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Экскурсия на полуостров Самана и парк Лос Аитисес
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Экскурсия в Санто-Доминго (столица Доминиканы)
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Экскурсия на горбатых китов в Доминикане
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Наши фирменные экскурсии в Пунта Кане так хороши, потому что...

При бронировании двух и более экскурсий мы делаем скидки
Они продуманны до мелочей и включают в себя абсолютно всё!
Экскурсии проходят в маленьких группах, весело и душевно
Экскурсии можно оплатить в день проведения
Про наших весёлых и обаятельных гидов слагают в интернете легенды
У нас комфортные автобусы с WI FI, кондиционером и бесплатными напитками
Есть идея!
Друзья, мы очень серьезно относимся к планированию новых экскурсий и нам чертовски важно ваше мнение! Что бы вы хотели увидеть, узнать, попробовать, посетить в Доминикане? Расскажи нам о ваших идеях! А мы будем вам очень благодарны :)
Остров Саона и Город Художников
89
$
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Здесь и красивый пляж острова Саона, и фруктовый завтрак в бассейне с морскими звездами, и веселая анимация, и даже немного культуры и творчества в городке художников Альтос де Чавон! Мы создали для вас самые комфортные условия, что даже не к чему придраться. Группа может быть максимум 20 человек. Группу сопровождает веселый и внимательный русский гид.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:

  • Выезд из отелей в районе 7:30 утра. Комфортный автобус с WI-FI. Время в пути 1,5 часа. С интересными рассказами нашего гида дорога пройдет незаметно, гарантируем!
  • Первая остановка - город художников. Гуляем по красивым улочкам, посещаем амфитеатр и церковь Святого Станислава, в которой венчались Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли.
  • Отправляемся в порт, где садимся в комфортную лодку со спинками у сидений, крышей и жилетами. Всё безопасно и удобно. Приплываем в натуральный бассейн с морскими звездами.
  • Легкий фруктовый завтрак прямо в Карибском море (столик с фруктами и плавучий бар с напитками). Музыка и танцы.
  • Приплываем на остров Саона, где проводим 4 часа! Можно купаться, фотографироваться, танцевать и даже поиграть в волейбол. Мы предоставим вам лежаки и отдельную зону для обеда и отдыха. Последний час вы будете одни на острове.
  • На обратном пути делаем остановку возле кораллового рифа и плаваем с масками и трубками.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дни проведения экскурсии – понедельник и суббота.
Выезд на экскурсию в районе 7:30 утра и возвращение в отель около 19 вечера.

Дополнительно: можно заказать фотосессию за 65$. Вы получите 70-80 фотографий в обработке по цвету в LightRoom.

Акция: При покупке экскурсии для двоих за 89$ (с человека) + фотосессии за 65$, вы получаете общую скидку в размере 20$.
89$ + 89$ + 65$ = 243$ - 20$ скидка = 223$ (экскурсия + фотосессия для двоих)

Что включено в экскурсию: Комфортный автобус с WIFI, обед, фрукты, вода в автобусе и в течение дня, алкогольные и безалкогольные напитки в натуральном бассейне и на острове Саона.

Русский гид - да! Веселый, внимательный и интересный.

Что взять с собой на экскурсию: Полотенце, купальник, фотоаппарат, солнцезащитный крем, солнечные очки, немного наличных денег (на острове можно купить пина коладу в ананасе или лобстера).

Что надеть на экскурсию: Удобная пляжная обувь, шорты и футболка (или платье). Желательно взять футболку или тунику, в которой вы будете плавать, чтобы не обгореть. Шляпы!
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Остров Саона Стандрат +
65
$
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Самый экономный, но совсем неплохой вариант поездки на остров Саона. Здесь и морские звезды в натуральном бассейне, и снорклинг, и небольшая группа, и заботливый русский гид, и 4 - 5 часов на острове! В этом варианте вы будете отдыхать на более многолюдном пляже (в отличие от Саоны 5D и Саоны с Городом Художников). А зона для обеда и отдыха у вас будет общая, с другими группами. Но мы всегда стараемся приехать пораньше и остаться подольше, чтобы обеспечить вам комфортные условия. Поэтому эта экскурсия не просто стандарт как в других компаниях, а стандарт со знаком + от Двух Бананов! В группе до 26 человек.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:

  • Выезд с ресепшен вашего отеля около 7:30 утра. Комфортный автобус с WIFI. Время в пути 1,5 часа. Вас будет сопровождать наш русский гид, в компании которого время летит незаметно :)
  • В порту садимся на удобную моторную лодку со спинками у сидений, крышей и жилетами. И отправляемся в плавание по Карибскому морю.
  • Делаем остановку в натуральном бассейне с морскими звездами. Купаемся, пьем коктейли, делаем фото с морскими звездами.
  • После отправляемся на остров Саона, где проводим 4 - 5 часов. На пляже вас ждет обед и анимация.
  • В завершение карибской прогулки все желающие смогут поплавать с маской и трубкой у кораллового рифа.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дни проведения экскурсии – понедельник.
Выезд на экскурсию в районе 7:30 утра и возвращение в отель около 19 вечера.

Дополнительно: Можно заказать фотосессию за 65$. Вы получите 70-80 фотографий в обработке по цвету в LightRoom.

Что включено в экскурсию: Комфортный автобус с WIFI, обед (шведский стол), вода в автобусе и в течение дня, алкогольные и безалкогольные напитки в натуральном бассейне и на острове Саона.

Русский гид - да! Веселый, внимательный и интересный.

Что взять с собой на экскурсию: Полотенце, купальник, фотоаппарат, солнцезащитный крем, солнечные очки, немного наличных денег (на острове можно купить пина коладу в ананасе или лобстера).

Что надеть на экскурсию: Удобная пляжная обувь, шорты и футболка (или платье). Желательно взять футболку или тунику, в которой вы будете плавать, чтобы не обгореть. Шляпы!
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Новинка! Остров Саона 5D
105
$
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Наша уникальная экскурсия на Саону в формате 5D! Завтрак в Карибском море с шампанским и фруктами, анимация, карибские танцы, посещение двух пляжей, плавание с максой и трубкой и много-много природы и веселья! Мы учли все пожелания и создали для вас практически идеальную экскурсию - комфортную, насыщенную и незабываемую! Группа максимум 15 человек. Русский гид!

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:

  • Выезд с ресепшен отеля около 7:30 утра. Комфортный автобус с WIFI. Время в пути 1,5 часа. Гарантируем, что дорога пролетит незаметно и наш гид не даст вам заскучать!
  • В порту садимся на удобную моторную лодку со спинками, крышей и жилетами. И отправляемся в Карибское плавание.
  • Делаем остановку в натуральном бассейне с морскими звездами. Здесь у вас будет завтрак с шампанским и фруктами. А также зажигательная музыка, анимация и танцы.
  • После отправляемся знакомиться с пляжами острова Саона. Первый пляж – дикий. Здесь нет лежаков и других людей. Зато есть невероятная природа и уединенность.
  • На втором пляже у вас будет своя зона для обеда и отдыха, лежаки и 3 часа свободного времени! Можно фотографироваться на знаменитой пальме, пить карибские коктейли, танцевать и купаться.
  • В завершении вас ждет снорклинг (плавание с максой и трубкой) возле кораллового рифа.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дни проведения экскурсии – вторник и пятница.
Выезд на экскурсию в районе 7:30 утра и возвращение в отель около 19 вечера.

Дополнительно: Можно заказать фотосессию за 65$. Вы получите 70-80 фотографий в обработке по цвету в LightRoom.

Акция: При покупке экскурсии для двоих за 105$ (с человека) + фотосессии за 65$, вы получаете общую скидку в размере 25$.
105$ + 105$ + 65$ = 275$ - 25$ скидка = 250$ (экскурсия + фотосессия для двоих)

Что включено в экскурсию: Комфортный автобус с WIFI, обед, вода в автобусе и в течение целого дня, фрукты, шампанское, алкогольные и безалкогольные напитки.

Русский гид - да! Веселый, внимательный и интересный.

Что взять с собой на экскурсию: Полотенце, купальник, немного наличных денег (на острове можно купить пина коладу или лобстера), фотоаппарат, солнцезащитный крем, солнечные очки.

Что надеть на экскурсию: Удобная пляжная обувь, шорты и футболка (или платье). Желательно взять футболку или тунику, в которой вы будете плавать, чтобы не обгореть. Шляпы!
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Полуостров Самана и парк Лос Аитисес
99
$
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ
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Пожалуй, это самая природная экскурсия в Доминикане! Посещение уникального природного заповедника, отдых на красивом пляже и прогулка на мулах к водопаду миллионеров! Мы продумали для вас каждую деталь, чтобы экскурсия прошла легко, комфортно и увлекательно! Экскурсия проводится веселым и интересным русским гидом в группах до 20 человек.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:

  • Выезд из отеля около 6 утра. Время в пути 1,5 часа. Комфортный автобус с WI FI. По дороге делаем остановку и завтракаем (сок, кофе, сэндвичи). Вас сопровождает наш обаятельный и внимательный русский гид.
  • Прибываем в порт и пересаживаемся на катамаран. Совершим прогулку по заповеднику Лос Аитисес, где вы сможете увидеть мангровые заросли, летающие острова, пещеры с наскальными рисунками индейцев, тропических птиц и живописные скалы.
  • Прибываем на остров Кайо Левантадо (Бакарди), где снимался "Последний герой" и реклама рома "Бакарди". Здесь можно найти морских звезд, отдохнуть в тени пальм, искупаться. Внимание: лежаки на острове предоставляются за дополнительную плату в 2-3$.
  • Далее добираемся до полуострова Самана, где на частной вилле в ресторане с живописным видом вас будет ждать обед (курица, рыба, овощи, фрукты, паста). Также на вилле можно принять душ.
Дальше экскурсия может проходить по двум сценариям:

  1. Первый сценарий: вы возвращаетесь на остров Бакарди и оставшееся время проводите там. Купаетесь, отдыхаете, загораете и ждете остальную группу. Стоимость: 99$ за взрослого. Дети до 12 лет едут бесплатно.
  2. Второй сценарий: вы посещаете знаменитый водопад миллионеров Эль Лимон. К нему поднимаемся на мулах.Стоимость: 125$ за взрослого. Дети до 12 лет едут бесплатно.
Малюсенькая ремарка про мулов: мулы — это ослы, скрещенные с лошадьми. Они созданы для того, чтобы перевозить тяжести. Хотим обратить ваше внимание, что поездка на мулах некоторым может показаться небезопасной или жалостливой (жалко мулов) …. Эта экскурсия проводится уже много лет, и все используют одних и тех же мулов и одинаковый маршрут к водопаду. И несчастных случаев не было. Поэтому не стоит волноваться! Но если вы переживаете, то лучше взять первый сценарий экскурсии. После поездки на мулах нужно будет пройти пешком. Возле водопада проводим примерно 30 минут, купаемся, освежаемся, делаем фото и возвращаемся обратно (идем пешком и едем на мулах).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дни проведения экскурсии – четверг.
Выезд на экскурсию в районе 6 утра и возвращение в отель около 9 вечера.

Что включено в экскурсию: Комфортный автобус с WIFI, скоростной моторный катер только для нашей группы, завтрак (сэндвич и кофе), обед на частной вилле на полуострове Самана, вода в автобусе и в течение целого дня, ром во время обеда.

Русский гид - да! Веселый, внимательный и интересный.

Что взять с собой на экскурсию: Носки для сапог и чаевые для погонщика лошади 2-3$ (если выбираете второй сценарий), купальник, крем от загара, полотенца, солнечные очки, фотоаппарат. Можно взять перекус для детей (печенье и фрукты), так как во время морской прогулки приходит аппетит.

Что надеть на экскурсию: Шорты, футболки, удобная обувь. Если берете второй сценарий с лошадьми, то не надевайте светлую одежду и очень короткие шорты или юбку. Захватите головной убор!
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Фотоохота на китов и п-ов Самана
99
$
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Экскурсия с китами стартует с 23 января и продлится до 23 марта (примерно). В остальное время экскурсия на полуостров Самана не включает в себя наблюдение за китами. Вас ждет отдых на красивом пляже и прогулка к водопаду миллионеров! Мы продумали для вас каждую деталь, чтобы экскурсия прошла легко, комфортно и увлекательно! Ну а гвоздем программы конечно же станут горбатые киты, которые каждый год зимуют возле берегов Доминиканы. Экскурсию сопровождает веселый русский гид. В группах до 30 человек.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:

  • Выезд из отеля около 6 утра. Время в пути 1,5 часа. Комфортный автобус с WI FI. По дороге делаем остановку и завтракаем (сок, кофе, сэндвичи). Вас сопровождает наш обаятельный и внимательный русский гид.
  • Прибываем в порт и пересаживаемся на катамаран. А затем вас ждет увлекательная фотоохота на горбатых китов! Мы сотрудничаем с опытным капитаном, который точно знает, где искать китов и как правильно с ними взаимодействовать.
  • После прибываем на остров Кайо Левантадо (Бакарди), где снимался "Последний герой" и реклама рома "Бакарди". Здесь можно найти морских звезд, отдохнуть в тени пальм, искупаться. Внимание: лежаки на острове предоставляются за дополнительную плату в 2-3$.
  • Далее добираемся до полуострова Самана, где на частной вилле в ресторане с живописным видом вас будет ждать обед (курица, рыба, овощи, фрукты, паста). Также на вилле можно принять душ.
Дальше экскурсия может проходить по двум сценариям:

  1. Первый сценарий: вы возвращаетесь на остров Бакарди и оставшееся время проводите там. Купаетесь, отдыхаете, загораете и ждете остальную группу. Стоимость: 99$ за взрослого и 10$ за ребёнка от 5 до 12 лет. До 5 лет бесплатно.
  2. Второй сценарий: вы посещаете знаменитый водопад миллионеров Эль Лимон. К нему поднимаемся на мулах.Стоимость: 125$ за взрослого и 15$ за ребёнка от 5 до 12 лет. До 5 лет бесплатно.
Малюсенькая ремарка про мулов: мулы — это ослы, скрещенные с лошадьми. Они созданы для того, чтобы перевозить тяжести. Хотим обратить ваше внимание, что поездка на мулах некоторым может показаться небезопасной или жалостливой (жалко мулов) …. Эта экскурсия проводится уже много лет, и все используют одних и тех же мулов и одинаковый маршрут к водопаду. И несчастных случаев не было. Поэтому не стоит волноваться! Но если вы переживаете, то лучше взять первый сценарий экскурсии. После поездки на мулах нужно будет пройти пешком. Возле водопада проводим примерно 30 минут, купаемся, освежаемся, делаем фото и возвращаемся обратно (идем пешком и едем на мулах).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дни проведения экскурсии – вторник и четверг.
Выезд на экскурсию в районе 6 утра и возвращение в отель около 9 вечера.

Что включено в экскурсию: Комфортный автобус с WIFI, скоростной моторный катер только для нашей группы, завтрак (сэндвич и кофе), обед на частной вилле на полуострове Самана, вода в автобусе и в течение целого дня, ром во время обеда.

Русский гид - да! Веселый, внимательный и интересный.

Что взять с собой на экскурсию: Носки для сапог и чаевые для погонщика лошади 2-3$ (если выбираете второй сценарий), купальник, крем от загара, полотенца, солнечные очки, фотоаппарат. Можно взять перекус для детей (печенье и фрукты), так как во время морской прогулки приходит аппетит.

Что надеть на экскурсию: Шорты, футболки, удобная обувь. Если берете второй сценарий с лошадьми, то не надевайте светлую одежду и очень короткие шорты или юбку. Захватите головной убор!
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Санто-Доминго
89
$
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ
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Доминикана – это не только красивые пляжи, но и многовековая история и культура! А вы знали, что в столице Доминиканы Санто Доминго появился первый храм, первая улица и первый университет на всем Западном полушарии? Почему? Об этом мы расскажем вам на экскурсии! Увлекательно и совсем нескучно! А еще покажем древние пещеры с кристальной водой и весь столичный колорит – начиная от красивого колониального центра, заканчивая местными фишечками. Вас будет сопровождать веселый и интересный русский гид, а группа будет максимум 16 человек.

ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:

  • Наш русский гид на комфортабельном автобусе с WiFi будет забирать вас с ресепшен отеля. Время в пути до Санто Доминго составляет 2 часа.
  • Первая остановка - пещера три глаза. Свое название эта пещера получила благодаря трем кристально чистым озерам, расположенным на глубине 15 метров. Однако, в 1916 году было открыто четвертое озеро, которое считается самым красивым. И мы его обязательно посетим!
  • Следующая остановка - колониальный город. Вас ждет прогулка по первой улице Нового Света, посещение дома Диего Колумба и первого храма Нового Света, где был найден прах Христофора Колумба.
  • Обед с красивым видом на колониальную площадь.
  • Затем посещаем Маяк Колумба и проезжаем по улицам города, чтобы показать столичную суету и жизнь доминиканцев.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дни проведения экскурсии – суббота.
Выезд на экскурсию в районе 7 утра и возвращение в отель около 6-7 вечера.

Дополнительно: Во время свободного времени у вас будет возможность посетить Кинотеатр 5D и посмотреть фильм про пиратов за 5$ с человека.

Что включено в экскурсию: Комфортный автобус с WIFI, вода в автобусе и в течение целого дня, все входные билеты, обед.

Русский гид - да! Веселый и интересный.

Что взять с собой на экскурсию: Немного наличных денег, фотоаппарат, солнцезащитный крем, солнечные очки.

Что надеть на экскурсию: Удобная обувь, шорты и футболка (или платье). Не забудьте головные уборы! Для входа в храм плечи должны быть прикрыты. А чтобы не обгореть в городе, лучше надеть закрытую одежду. И не забывать про крем!
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Фототур Банановый Рай
80
$
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Как живут в банановом раю простые люди? Мы покажем вам доминиканский колорит и самые фотогеничные места в окрестностях Пунта Каны! Вы сделаете ту самую фотографию на качелях, прокатитесь на стальном тросе с прыжком в пресноводную лагуну, побываете в настоящей глубинке Доминиканы и на диком чарующем пляже Макао. С вами будет наш веселый, внимательный и интересный русский гид, а группа будет до 20 человек.


ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:

  • Первая остановка - знаменитая круглая гора Редонда, с которой открывается потрясающий вид! На горе можно сделать культовые фотографии на качелях и в гамаке.
  • Далее мы отправляемся в глубинку страны, к горному ранчо у реки, где вас ждет знакомство с местной флорой: какао и кофе, ананасы и папайя, ваниль и апельсины. У вас будет дегустация и мастер классы, а также демонстрация петушиного боя.
  • Следующая остановка - водный парк с натуральными озерами (вода из пресных подземных источников). Тут вас ждет экстремальное развлечение - зип лайнс с падением прямо в воду! А также для вас будет накрыт вкусный обед с видом на озера.
  • Затем мы поедем на пляж Макао, где у вас будет 1,5-2 часа свободного времени. На пляже мы дадим вам доски для боди серфинга, чтобы вы смогли покататься на волнах. Это небольшие доски, на которые ложишься телом и ловишь волны :)
  • По дороге вы увидите жизнь и быт простых доминиканцев и небольшие деревушки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дни проведения экскурсии – среда.
Выезд на экскурсию в районе 7 утра и возвращение в отель около 6 вечера.

Что включено в экскурсию: Комфортный автобус с WIFI, вода в автобусе и в течение целого дня, фотосессия (15-20 фото на пару), обед и вход в водный парк (zip lines), алкогольные и безалкогольные напитки.

Русский гид - да! Веселый, внимательный и интересный.

Что взять с собой на экскурсию: Полотенце, купальник, немного наличных денег, фотоаппарат, солнцезащитный крем, солнечные очки.

Что надеть на экскурсию: Удобная пляжная обувь, шорты и футболка (или платье). Не забудьте головные уборы!
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Обзорная экскурсия: Круглая гора Редонда и Пляж Макао
65
$
СТОИМОСТЬ ЭКСКУРСИИ
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Мы предлагаем вам увлекательную экскурсию в глубинку Доминиканы по самым знаковым местам: круглая гора Редонда, пляж Макао и гаитянский квартал. Экскурсия проходит на комфортном автобусе с бесплатным WIFI. В группе максимум 20 человек. Экскурсию сопровождает интересный и внимательный русскоговорящий гид.


ПРОГРАММА ЭКСКУРСИИ:

  • Первая остановка - знаменитая круглая гора Редонда, с которой открывается потрясающий вид! На горе можно сделать культовые фотографии на качелях и в гамаке.
  • Далее мы отправляемся на пляж Макао, где у вас будет примерно 2,5-3 часа свободного времени (лежаки на пляже включены в стоимость). Вы сможете покататься на бодибордах (доски, на которые ложишься и ловишь волны) и поплавать.
  • По дороге на пляж вы увидите местную жизнь, небольшие деревушки и быт доминиканцев.
  • После купания на пляже Макао мы с вами проедемся по гаитянскому кварталу, чтобы вы увидели контрастную жизнь местных иммигрантов.
  • Возвращение в отель.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Дни проведения экскурсии – пятница.
Выезд на экскурсию в районе 8 утра и возвращение в отель около 3 дня.

Что включено в экскурсию: Комфортный автобус с WIFI, вода в автобусе и в течение целого дня, алкогольные и безалкогольные напитки, лежаки на пляже Макао для комфортного отдыха.

Русский гид - да! Веселый, внимательный и интересный.

Что взять с собой на экскурсию: Полотенце, купальник, немного наличных денег, фотоаппарат, солнцезащитный крем, солнечные очки.

Что надеть на экскурсию: Удобная пляжная обувь, шорты и футболка (или платье). Не забудьте головные уборы!
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#САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ

Мы помогли организовать съемки трёх выпусков «Орёл и Решка» и программы «Жизнь Других» на Первом Канале.
Жанна Бадоева
Жизнь Других - 2019 год
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Настя Ивлеева
Орел и Решка - 2018 год
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Антон Птушкин
Орел и Решка - 2018 год
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Коля Серьга
Орел и Решка - 2019 год
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Алина Астровская
Орел и Решка - 2019 год
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Женя Синельников
Орел и Решка - 2015 год
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