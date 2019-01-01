Экскурсии в Доминикане от Два Банана

Благодаря кому мы были одни на острове Саона? Правильно 😄! @2banana.dominicana
. Кстати, именно они помогали организовать съемки «Орёл и Решка» в Доминикане! ⠀
Большое спасибо всей команде 2 банана 🍌🍌. Особая благодарность гиду Александру и национальному гиду! Они сделали наши экскурсии веселыми, познавательными, интересными и безопасными👍🏼. А фотографу Angel спасибо за классные фото на горе Редонда и зиплайне 👍🏼. ⠀🍌🍌:
✅оперативно отвечают на все вопросы
✅пунктуальны
✅лучшие цены (отдельное спасибо за скидку😉)
✅на Саоне были на 2-х разных пляжах, уехали позже всех👍🏼
✅по желанию помогут организовать бесплатный трансфер в магазин ⠀
В Доминикане ещё стоооолько интересных мест, которые мы не успели посетить, поэтому, если вернёмся☺️, то только @2banana.dominicana
✅ ⠀