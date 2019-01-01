Экскурсии в Доминикане от Два Банана

Команда "Орёл и Решка. Перезагрузка. АМЕРИКА" от всей души и сердца благодарит туристическое агентство «Два Банана» в лице директора Максима Бетева за помощь в организации съёмок в Доминикане. Максим знает на острове каждую пальму, отлично ладит с местными и может помочь решить любой вопрос.

😉 А если вы вообще не хотите ничего решать и просто наслаждаться отдыхом, обратитесь в туристическое агентство «Два Банана». Подбор недорогих туров, организация экскурсий, свадебных церемоний и фотосессий, аренда недвижимости, авто и яхт, - все это агентство может организовать качественно и с душой. К каждому клиенту ребята относятся очень внимательно.